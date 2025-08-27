Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENME

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Benfica ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. Müsabakanın tek golü, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu tarafından atıldı.

ICARDİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Arjantinli golcü, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sevinç anlarının fotoğrafını hesabından paylaştı.