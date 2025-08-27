Gündem

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu’nu paylaştı

mauro-icardi-kerem-akturkoglu-nu-paylasti

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEN ELENME

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Benfica ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. Müsabakanın tek golü, 35. dakikada Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu tarafından atıldı.

ICARDİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Arjantinli golcü, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sevinç anlarının fotoğrafını hesabından paylaştı.

ÖNEMLİ

Flaş

“Avrupa Ligi’nde Final Oynayabiliriz.”

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi'nde finale kadar ilerleyebileceklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maç oynayacaklarını ifade etti.
Flaş

Fenerbahçe’nin DEVLER LİGİ Hasreti Devam Etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya kaybederek, 17 yıl aradan sonra Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında mücadele edemeyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.