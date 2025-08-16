Mauro Icardi, Saha’ya Geri Döndü

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK’LE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada, Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi de sakatlığından sonra ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Icardi SEZONU KAPATMIŞTI

Tecrübeli futbolcu, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamış ve bu nedenle sezonu kapatmıştı. 281 günün ardından tekrar kadroda yer alan Icardi, yedek oyuncular arasında bulunuyordu.

YILDIZ FUTBOLCU SAHAYA DÖNDÜ

Maçın 80. dakikasında sahalara dönüş yapan Icardi, Davinson Sanchez’in yerine oyuna dahil oldu ve uzun bir aradan sonra tekrar formasına kavuştu.