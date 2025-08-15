Mauro Icardi, Saha’ya Tekrar Döndü

GALATASARAY’IN MAÇI VE ICARDI’NIN DÖNÜŞÜ

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Takımın Arjantinli forveti Mauro Icardi, geçirdiği sakatlığın ardından ilk kez bu maçta kadroda yer aldı.

SEZONU KAPATMIŞTI

Icardi, 7 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Uzun bir aradan sonra, tam 281 gün sonra yine kadroda yer alan Icardi, bu defa yedek oyuncular arasında bulunuyordu.

GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın 80. dakikasında sahalara dönen yıldız futbolcu, Davinson Sanchez’in yerine oyuna girdi ve aylar sonra forma giymenin heyecanını yaşadı.