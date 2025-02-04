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Mauro Icardi Ve China Suarez İstanbul’da

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MAURO ICARDI’NİN ÖZEL HAYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Sakatlığı sebebiyle üç aydır sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, özel yaşamıyla sürekli olarak gündemde kalıyor. Boşanma sürecinde Wanda Nara ile yaşadığı sorunlarla anılan Icardi, son günlerde Arjantinli model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

MAURO ICARDI’NİN YENİ İLİŞKİSİ

Icardi’nin China Suarez ile olan ilişkisi, magazin basınında büyük yankı uyandırıyor. Galatasaray taraftarlarının merakla takip ettiği Icardi, hem sahalardaki performansıyla hem de özel hayatındaki gelişmeleriyle gündemden düşmüyor. İlişkisi, sosyal medyada birçok yorum ve paylaşım alıyor.

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