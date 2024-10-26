“Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle İthalat Durduruldu”

AVRUPA’DA MAVİ DİL HASTALIĞI VE TÜRKİYE’NİN TEDBİRLERİ

Son günlerde Avrupa’daki büyükbaş hayvanlarda mavi dil hastalığının ortaya çıkması üzerine, Türkiye bu durum sebebiyle hayvan ithalatını durdurdu. Bir ay içerisinde birçok Avrupa ülkesinde hayvanlarda bu hastalığın görüldüğü bildirildi. Hastalığın hızlı bir şekilde yayılması sonucu bazı Avrupa ülkeleri de ihracatı durdurdu. Yalnızca Polonya ve Macaristan’da ihracatın açık olduğunu ifade eden uzmanlar, Türkiye’nin başlattığı bu tedbirin gerekli olduğunu vurguladı. Üreticilerin de çiftliklerinde biyogüvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği dile getirildi.

POLONYA VE MACARİSTAN’DA İHRACAT İHTİMALİ

Polonya ve Macaristan’da henüz vaka görülmediği, fakat burada da yoğun test süreçlerinin uygulandığı belirtiliyor. Damızlık hayvan yetiştiricisi Tarkan Gani, “Mavi dil hastalığı şu anda Hollanda, Danimarka, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde görüldü. Son bir ayda çok sık görüldüğünden dolayı bu ülkeler hayvan ihracatlarını yasakladılar. Şu anda hayvanları satışa sunmuyorlar ve dışarıya göndermiyorlar. Sadece Macaristan ve Polonya’da vaka görülmedi ama hükümetimiz tedbir olarak orayı da ithalata kapatmış durumda. Avrupa’dan şu an için hiçbir damızlık hayvan ithalatı söz konusu değil. Önceden izinlerini almış işletmecilerimiz ve yetiştiricilerimiz var.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE RESMİ BİR VAKA YOK

Türkiye’nin bu kapsamda gerekli tedbirleri aldığını vurgulayan Gani, “Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en ağır sağlık şartnamesini kullanıyor. Çok kolay bir şekilde hayvan getirilmiyor. Hayvanlar belirli testlere tabi tutuluyor. Türkiye’ye getirilmelerinin ardından tekrar kanları alınıyor. Olumsuz bir durum olduğunda hayvanlar kesime sevk ediliyor. Ülkemizde şu an için resmi kaynaklardan ben mavi dil açıklaması duymadım. Devletimizin tüm çabaları bu hastalığın ülkemize gelmemesi için” şeklinde konuştu.

TEDBİRLERİN ARTIRILMASI ŞART

Gani, “Dünyada çeşitli sığır hastalıkları var. Bu hastalıklardan biri de mavi dil. Şu ana kadar insana bir etkisi ortaya çıkmadı. Fakat mavi dil bulaşan hayvanda yüksek ateş yavru atımı yapıyor. Bu da bizim milli ekonomimize çok ciddi zararlar veriyor. Bu nedenle devletimizin aldığı tedbirler gayet doğru. Tüm çiftliklerde sadece mavi dil için değil biyogüvenlik tedbirleri alınması lazım. Sönmüş kireçleri çiftliklerde kullanabilirler. En bulunabilir ve masrafsız olanı bu yöntem. Çiftliklere galoşsuz kimseyi almamamız gerekiyor.” dedi.