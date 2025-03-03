mavi-gelecek-projesi-ile-denizler-korunuyor

DENİZ EKOSİSTEMİNİ KORUMA MİSYONU

Denizlerin ve insan sağlığının geleceği için önemli bir adım atıldı! Orzaks İlaç, Mavi Gelecek Projesi ile deniz ekosistemini koruma hedefini sürdürmektedir. Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD), Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Karaburun Sahili’nde tam 107 kilogram atık toplandı. Bu organizasyonun amacı, hem deniz kirliliğine karşı bir mücadele vermek hem de sağlıklı nesiller için Omega-3 kaynaklarını güvence altına almak.

ÇEVRE BİLİNCİ ARTIRILIYOR

3 Mart Dünya Omega-3 Günü kapsamında gerçekleşen etkinlik, çevre bilincini artırma adına önemli bir fırsat sundu. Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ve Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı gibi önemli isimlerin katıldığı kıyı temizliğinde, gönüllüler sahili atıklardan arındırdı. Toplanan atıklar oldukça şaşırtıcıydı: 43 kg plastik, 27 kg kağıt, 22 kg cam ve 15 kg evsel atık. Bu atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

DENİZLER KİRLENİRSE SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE

Yunus Emre Alimoğlu, denizlerin Omega-3 açısından kritik bir kaynak olduğunu belirtti: “Denizler, balıklar ve diğer canlılarla bize sağlık sunuyor. Ama plastik kirliliği bu kaynağı tehdit ediyor. Omega-3, kalp ve bağışıklık için vazgeçilmez. Eğer denizlerimizi koruyamazsak, geleceğimizi riske atarız.” Alimoğlu, Orzaks İlaç’ın bu projeyle çevreye ve insan sağlığına katkı sağlamak konusunda gurur duyduğunu ifade etti.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

DYKD Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, çarpıcı bir gerçeği vurguladı: “Deniz kirliliğinin %80’i karadan geliyor. Plastikler mikro boyutta parçalanıp besin zincirine dahil oluyor ve bu, insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Amacımız temiz sahillerle sınırlı değil; bireylerde çevre bilinci oluşturmak istiyoruz.” Narcı, gelecek nesiller için temiz denizler bırakmanın ortak sorumluluk meselesi olduğunu belirtti.

OMEGA-3’ÜN GELECEĞİ DENİZLERDE

TÜRÇEV Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari, “Denizler sağlıklı olmazsa, biz de sağlıklı kalamayız. Omega-3 gibi besinlerin devamlılığı için denizleri korumalıyız. Bu proje, bireyleri çevreye duyarlı olmaya çağırıyor.” sözlerini dile getirdi ve iş birliği yapan tüm paydaşlara teşekkür etti.

GELECEK İÇİN FARKINDALIK YARATILIYOR

Geçen yıl “Mavi Bayrak, Mavi Kalp” ile fark yaratan Orzaks İlaç, bu yıl Mavi Gelecek ile çıtayı daha da yükseltti. Deniz kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan bu proje, sürdürülebilir bir dünya için önemli bir farkındalık yaratmaktadır.