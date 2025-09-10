Gündem

Mavi Yelken Balığı Zıpkınla Vuruldu

Olay, Bodrum Liman bölgesinde yaşandı. H.A., zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında bulunan mavi yelken balığını vurdu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, balığı avlayan H.A.’ya 12 bin 660 TL para cezası uyguladı.

BALIKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bodrum Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.

