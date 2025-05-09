“Maydonoz Döner’e Ekstra Operasyon Yapıldı”

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ’nün mevcut yapılanmasına ve terörizmin finansmanına dair kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu çalışma sırasında, Maydonoz Döner adlı zincirin franchise usulü ile faaliyet yürüttüğü belirlendi. Zincir bünyesinde, FETÖ’den işlem gören ve örgüt ile bağı süren şüphelilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık sağlandığı, ayrıca şirketin örgüt referansı göstermeden ortaklığa giriş izni vermediği anlaşıldı. Bu sistem, “Referans Temelli Büyüme” (RTB) olarak adlandırılıyor ve ortaklığın tamamen örgütsel temellere dayandığı saptandı.

YURT DIŞINDAN YAPILAN PARA TRANSFERLERİ

KOM ekipleri, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüt üyelerine istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığını, bu şubelerden himmet alındığını tespit etti. Gayri resmi ortaklar, hisse satışlarından elde edilen gelirlerin izlenmemesi için örgüt bağlantılı esnaf üzerinden emanet yöntemiyle gerçekleştiriliyordu. Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlettiği ve bu sayede yurt dışından para transfersini kolaylaştırdığı belirlendi.

ÖRGÜTE MALİ DESTEK SAĞLANIYOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, şirketin finansmanı için yurt içinde ve dışında hakkında işlem bulunmayan şüpheliler aracılığıyla para transferleri yapıldığı, bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına gönderildiği belirlendi. Ayrıca, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı süren şüpheliler tarafından bayilerde örgütsel toplantıların düzenlendiği ve elde edilen gelirlerin iltisaklı şahıslara dağıtılması yönünde talimatlar verildiği anlaşıldı. Şirketin, örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu da tespit edildi.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 adet sahte 1 ABD Doları, FETÖ elebaşına ait yazılı eserler, dijital materyaller ve 80 bin TL tutarında ekonomik değer taşıyan unsur ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bir kadın ve 14 kişi ise sağlık kontrollerinin sonrasında mahkemeye sevk edilmek üzere adliyeye götürüldü.