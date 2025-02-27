Maydonoz Döner Müdürü Dağlı’nın İfadesi Ortaya Çıktı

CUMA DAĞLI’NIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Maydonoz Döner’in kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü Cuma Dağlı’nın ifadeleri gün yüzüne çıktı. FETÖ üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla tutuklanan Dağlı’nın, örgüt soruşturması kapsamında işlem yapılan 190 kişiyle görüşme kaydının bulunduğu belirlendi. Sabah gazetesinin haberine göre, Dağlı, geçmişine dair şu şekilde açıklamalarda bulundu: “2005-2006 yıllarında Aksaray’daki FETÖ ile bağlantılı Sabah dershanesine gittim. Ancak dershane yönetimiyle kavga ettim, sohbet ve toplantılara katılmadım.”

FETÖ BAĞLANTISINI REDDEDİYOR

FETÖ ile ilişkisinin olmadığını savunan Dağlı, ticari hayatına dair detayları da aktardı. 2007-2008 yıllarında Ankara’da bekçilik yaptığını, 2010-2013 yılları arasında otel sektöründe garson ve yiyecek içecek müdürü olarak çalıştığını, 2013-2020 yılları arasında bir çiğ köfte zincirinde franchise sorumlusu olduğunu, 2020’de Maydonoz Döner’e ortak olarak katıldığını ve Franchise Genel Müdürü görevini üstlendiğini belirtti. 2023 yılında yatırım şirketi SEYDAG’ı kurarak, Maydonoz Döner’deki hisselerini bu şirket üzerinden yönettiğini ifade etti.

Maydonoz Döner, şüpheli 9 bin 671 çalışana sahip olurken, yapılan incelemeler sonucunda 2 bin 613 kişinin suç soruşturma kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca, bu çalışanlardan 326’sının FETÖ bağlantılı suçlardan adli işlem kaydı olduğu tespit edildi. Dağlı, bu konudaki sorumluluğunu reddederek, “Ben şirket sahibi ve ortakları hakkında araştırma yapmam, paramı alırım ve bayiliğimi veririm. Tüm bayilik işlemlerimiz resmi olarak kayıtlıdır,” dedi.

62 MİLYON TL’LİK PARA TRANSFERİ

MASAK’ın hazırladığı rapor, şirket hesaplarından FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere 62 milyon 600 bin TL’lik para akışı sağlandığını gün yüzüne çıkardı. Ayrıca, Cuma Dağlı’nın kişisel hesaplarında da dikkat çekici para transferleri yapıldığı görüldü. Dağlı’nın hesaplarından, FETÖ soruşturması kapsamında adli işlem kaydı bulunmayan ancak yakın akrabaları arasında FETÖ’den işlem gören 23 kişinin hesabına toplamda 1 milyon 912 bin 611 TL gönderildiği tespit edildi. Bu transferlerin 173 farklı işlemle gerçekleştirildiği belirlendi.

DAGLI’DAN PARA TRANSFERLERİNE YANIT

Cuma Dağlı, para transferlerine ilişkin savunmasında bu işlemlerden haberdar olmadığını ve finans departmanının konuyla ilgilendiğini öne sürdü. Dağlı’nın açıklamaları şöyle: “Ben, bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan tüm para giriş-çıkış işlemleri tamamen ticari faaliyetlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal bir faaliyette bulunmadım.” Ancak MASAK raporları, para transferlerinin şüpheli olduğunu ve doğrudan FETÖ bağlantılı kişilere gittiğini ortaya koydu.