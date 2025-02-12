Mazhar Alanson’dan Samimi Özkan Uğur İtirafı

ALANSON’UN DUYGUSAL ANILARI

Alanson, Özkan Uğur’u şu sözlerle anıyor: “Yanımızdaki müzisyen çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini bulmuştu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka projeler düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız.”

KAYIP VE KABULLENME SÜRECİ

Sanatçı, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson’un ardından ise şu sözleri söylüyor: “Zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrını veriyor. Bir de isyan etmezsen. İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi. Cümlelerle meşgul oluyorum. Kabul ediyorsun; başka çaren yok. Allah düşmanıma vermesin.”