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MB’den Enflasyon Riskine Karşı Tedbirler

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ENFLASYON RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

MB Para Politikası Kurulu, enflasyon açısından oluşabilecek yeni riskleri değerlendirerek, sıkı duruşu destekleyici birtakım tedbirlerin alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Son gelişmelerin enflasyon açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.” denildi.

FINANSAL PİYASALAR İÇİN EK ÖNLEMLER GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kurul ayrıca, piyasadaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla TL ve döviz likiditesi ile ilgili tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamanın devamında, “Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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