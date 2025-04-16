MEB 2025 Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI 2025 YILINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanla, 2025 yılı içinde yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olma hayaliyle bekleyen binlerce adayın merakla takip ettiği bir konu haline geldi. İşte, MEB’in 2025 öğretmen atamaları hakkında en güncel bilgiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamalarına dair detayları içeren bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, bakanlığa öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verilmiştir. Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecektir. 2025 yılına ait 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili kontenjan dağılımı ve başvuru detayları 18 Nisan 2025’te ilan edilecek ve başvurular 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ise 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır. Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atama duyurusunun takvimi, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizin temeli olan nesillerin yetiştirilmesinde görev alacak öğretmenlerin atanma işlemlerinin her aşaması, mevzuat çerçevesinde büyük bir titizlikle yürütülecek.” şeklinde ifade edildi.