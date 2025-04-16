Meb 2025 Öğretmen Atama Tarihleri Açıklandı

2025 YILINDA YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için yeni öğretmen atamaları yapacak. Bu atamalar, öğretmen olma hayaliyle bekleyen binlerce aday için oldukça önemli bir konu haline geldi. Yeni öğretmen atama takvimi, adayların gündemini meşgul ederken, MEB’in gerçekleştireceği atamalarla ilgili en son gelişmeler merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum” diyerek atama süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARINA YÖNELİK YAZILI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamalarına dair kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verilmiştir” ifadesi yer aldı. İstihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvurular alınacak ve puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Aynı zamanda, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50’sinin alınmasıyla atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.

Kapsamda, 2025 yılı için 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı ile ilgili detaylar, 18 Nisan 2025’te açıklanacak. Başvurular ise 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ise 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Ayrıca, Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atama sürecinin detayları, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Eğitim alanına katılacak yeni öğretmenlerin atanma işlemlerinin her aşaması titizlikle yürütülecek.