MEB Atama Kılavuzunu Yayımladı

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMINA İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu yayınladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair mülakat sonuçları dün gece e-Devlet üzerinden duyuruldu. Sonrasında, MEB’ın internet sitesinde 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu paylaşıldı. Bu kılavuzda, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev almak için 17 Mayıs’ta yayımlanan “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” çerçevesinde sözlü sınava katılan başarılı olan adayların tercih ve atama süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu.

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adayların, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştireceği ve tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmayacak. Tercih başvuru süreci, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Kılavuzla ilgili ayrıntılara, MEB’ın internet sitesinden ulaşmak mümkün.

ARA TATİL SEMİNERLERİ ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ara tatil seminerlerinin çevrim içi gerçekleştirileceğini açıkladı. Tekin, “Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları’nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizden gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık” dedi.