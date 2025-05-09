MEB’den Yaz Tatili İle İlgili Hamle

OKUL KAPANIŞ TARİHİ VE BAYRAM YAKLAŞIMI

Bu yıl okulların 20 Haziran’da kapanacağı biliniyor. Kurban Bayramı ise okullar kapanmadan yalnızca iki hafta önce kutlanıyor. Bayram sona erdiğinde öğrenciler, okula 9 gün daha devam edecek. En azından şu an için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvim bu şekilde. Ancak kısa zaman önce, MEB’in yaz tatilini öne çekeceğine dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

SON HAFTADA DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir adım geldi. Okulun kapanış haftasında genellikle ders dışı etkinlikler yapıldığından, bu dönemde ders işlenmiyor. Öğrenciler, son haftada film izleme, gezilere gitme gibi etkinliklerle vakit geçiriyor. Bu durum, son haftanın yaz tatiline eklenmesi ve önceden gelen 4 günün de Kurban Bayramı ile birleştirilmesi talebini gündeme getirdi. Özellikle ailesi ile şehir dışına gidecek veliler bu konuda oldukça ısrarcı.