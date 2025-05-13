Meclis Çözüm Adresi Olmalı, Dedi

TÜRKİYE’DE TERÖR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ŞEFFAF BİR SÜREÇ ŞART

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklaması üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız” diyen Özel, sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özel, bu süreçte adresin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirtti.

MÜZAKERE SÜRECİ MECLİS’TE YÜRÜTÜLMELİ

NOW TV’de yaptığı açıklamalarda Özgür Özel, PKK’nın açıklamasında yer alan Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelere de tepki gösterdi. “Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclis’tir” dedi. Türkiye’deki terör sorununu çözmek için TBMM’de bir komisyon kurulmasını öneren Özel, anayasa değişikliği konusunda ise dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Anayasa değişikliğinin farklı pazarlıkları gündeme getirebileceğini belirten Özel, “Biz anayasa değişikliğinde yokuz” ifadesini kullandı.

LOZAN’A YAPILAN ELEŞTİRİLERE CEVAP GEREKEN BİR KONU

Özgür Özel, “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa, Lozan’a laf ediliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak” şeklinde konuştu. PKK’nın açıklamasına ses çıkarmayanlara da dikkat çeken Özel, konunun ciddiyetine vurgu yaptı.