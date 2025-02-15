Meclis Lokantası’nda Şaşırtan Yemek Fiyatları

TBMM LOKANTASI’NDAN UYGUN FİYATLI MENÜ

Lokanta ve restoranlardaki fiyat artışları sıkça gündeme gelirken, TBMM Lokantası’ndaki yemek fiyatlarının piyasanın çok altında olduğu gözlemlendi. 8 kişilik bir grup, Meclis lokantasında çorba, kuzu şiş, köfte, salata ve tatlı tüketti ve toplamda 1082 lira hesap ödedi. TBMM Lokantası’ndaki güncel fiyatlar hakkında Halkın Sesi’nde yer alan habere göre, bu gruptan bir kişi, 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş ve 1 Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi. Hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti (kuver) için kişi başı 6 lira alındı.

TBMM LOKANTASI FİYAT LİSTESİ

2025 yılına ait TBMM Lokantası’ndaki güncel yemek fiyatları ise şöyle: Mevsim Salata 24 lira, Brokoli Çorba 12 lira, Fıstık Şöleni 18 lira, Hasan Paşa Köfte 66 lira, Izgara Köfte 160 lira, Kahveli Mus 18 lira, Kuzu İncik Keşkekli 72 lira, Kuzu Şiş 175 lira, Antalya Piyazı 20 lira. Bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli tepkilere neden oldu. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşısında vatandaşlar, TBMM Lokantası’ndaki bu uygun fiyatları eleştiriyor.