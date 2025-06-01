Meclis’te Yeni Haftada Yoğun Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni hafta ile beraber yoğun bir çalışma dönemine giriyor. 3 Haziran Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak.

GİZLİ OYLAMA SÜRECI

Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesi nedeniyle milletvekilleri, yeni başkan için gizli oylama yapacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ararken, üçüncü turda salt çoğunluk gerekli olacak. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama düzenlenecek. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan olarak seçilecek.

10. YARGI PAKETİ ÜZERINE GÖRÜŞMELER

Seçimlerin ardından Genel Kurulun TBMM Adalet Komisyonunda onaylanan ve kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlaması planlanıyor. Bu teklife göre, suç işleme teşebbüsünde bulunan kişilere ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek hapis sürelerinin alt ve üst sınırları ile kasten yaralama ve tehdit suçları için uygulanacak hapis cezaları artırılacak.

TRAFİK KAZALARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanamayacak durumda olanlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareketini engelleyen veya başka yere götüren kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracını etkileyen kişilere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ENGELLİ MAHKUMLARA YENİ İMKANLAR

Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan 5 yıl veya daha az cezası alan çocuk hükümlüler, cezalarını doğrudan çocuk eğitimevlerinde çekecek. Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde olan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin, denetimli serbestlikten yararlanabilmeleri için ceza infaz kurumunda en az onda bir süre geçirmiş olmaları gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmayan, ağır hastalık veya engellilik durumu nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirlenen ve toplum güvenliği açısından tehlike arz etmeyen kişiler ise cezalarını konutlarında çekebilecek. Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

ZİRAİ DON KONUSU MASADA

Meclis’te komisyonlardaki çalışmalar da devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki çalışma ziyaretlerini değerlendirecek.