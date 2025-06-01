Meclis’te Yeni Haftada Yoğun Gündem

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir çalışma dönemi hızlı bir şekilde başlıyor. 3 Haziran Pazartesi günü yapılacak genel kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

GİZLİ OYLAMA UYGULANACAK

Numan Kurtulmuş’un görev süresinin sona ermesi dolayısıyla milletvekilleri, gizli bir oy ile yeni başkan için tercih yapacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Eğer üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en fazla oyu alan iki aday için dördüncü bir oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en yüksek oyu alan aday, başkan olarak seçilecek.

10. YARGI PAKETİ GÜNDEME GELİYOR

Seçimlerin ardından Genel Kurulda, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen ve halk arasında “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifin görüşmelerine başlanması planlanıyor. Bu teklife göre, suça teşebbüs halinde faile verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırı ile kasten yaralama ve tehdit suçuna dair hapis cezalarının artırılması amaçlanıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara verilecek hapis cezasının alt sınırı, 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, bir suçu hukuka aykırı bir şekilde engelleyen kişilere, kara ulaşım aracı için 1 yıldan 3 yıla kadar, hava ulaşım aracı için ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.

ENGELLİ MAHKUMLARA YENİ DÜZENLEMELER

Kasıtlı suçlardan 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler için verilen cezalar doğrudan çocuk eğitimevlerinde uygulanacak. Koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli bir hükümlü, denetimli serbestlik tedbirinden yararlanabilmek için ceza infaz kurumunda minimum süresinin onda birini geçirmiş olması gerekecek. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar haricinde, ağır bir hastalık veya engellilik durumu nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında yaşamını sürdürmekte zorlanan ve toplum güvenliği açısından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler cezasını evinde çekebilecek. Teklifin, Genel Kurul görüşmelerinin Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.

ZİRAİ DON OLAYI İNCELENECEK

Meclis’te ayrıca komisyonlarda da çalışmalar devam edecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri’deki gözlemlerini değerlendirmek üzere toplanacak.