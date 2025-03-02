Mecliste Siyasi ve Hukuki Adımlar Atılmalı

DEM PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara’da gerçekleştirilen Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dikkat çekti. Söz konusu çağrıyı büyük bir önemle değerlendirdiklerini ifade eden Bakırhan, yeni dönemin değişim ve dönüşüm getireceğini belirtti.

ŞİDDETSİZ SÜRECİN ÖNEMİ

Bakırhan, “Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir.” diyerek, bu sürecin doğru anlaşılması için tartışmalar yürütüleceğini aktardı. Sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu belirten Bakırhan, bu sürece katkı ve destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ÇAĞRIYA CEVAP VERİLMELİ

Bakırhan, “Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır.” şeklinde ifade ederek, çağrının ardından hukuki ve siyasi düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. TBMM’ye büyük görev düştüğünü belirten Bakırhan, Meclis’in bu konularda ilerleme kaydetmesini umduğunu ifade etti. Hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Bakırhan, “50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum.” dedi.