MediaMarkt Elazığ’da Yeni Mağaza Açıyor

MEDIA MARKT ELAZIĞ’DA YENİ BİR MAĞAZA AÇIYOR

Yeni mağazasını 30 Ocak’ta Elazığ’da açmak için hazırlık yapan MediaMarkt, bu etkinlik için özel bir kampanya planlıyor. MediaMarkt, son teknoloji ile geniş ürün yelpazesini Elazığlılarla buluşturuyor. Şehrin merkezinde yaklaşık 1.500 metrekarelik alana yayılacak olan yeni mağaza, Elazığlılara çeşitli hizmetler sunacak.

İSTİHDAM VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Yeni mağaza, yarısından fazlası kadın olan 30 kişiye istihdam sağlayacak. MediaMarkt’ın yeni mağazasında; akıllı telefonlardan kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletler, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsolları gibi birçok kategoriden binlerce ürün tüketicilere sunulacak.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

MediaMarkt, açılış etkinliği kapsamında belirli ürünlerde geçerli olacak özel bir kampanya da düzenliyor. Bu kampanya ile müşterilerine çeşitli fırsatlar sunarak alışveriş deneyimini daha cazip hale getirecek.