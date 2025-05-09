Medya Fenomeni Murat Övüç Yargılanacak

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal ile çektiği video sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün kullandığı ifadelerin toplumun bir kesimini diğerine karşı kışkırtıcı nitelikte olduğu ifade ediliyor. İddianamede yer alan bilgilere göre, savcılık, Övüç’ün sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin ayrımcılığı artırdığını ve nefreti teşvik ettiğini belirtiyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Murat Övüç’ün sosyal medya paylaşımının birçok hesap ve grup tarafından yorumlanarak paylaşıldığı ve bu durumun kamuoyunda geniş yankı bulduğu vurgulanıyor. İddianamede yer alan ifadelere göre, bu video, toplumda olumsuz bir etki yarattığı düşünülüyor. Övüç’ün bu konuda yaptığı açıklamalar da dikkate alınıyor.

ÖVÜÇ’ÜN SAVUNMASI

İddianamede, Murat Övüç’ün kendisine yer verilen ifadesinde, videoyu bir uçakta çektiğini ve omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini söylediğini belirttiği kaydediliyor. Övüç, bu davranışının yalnızca şaka amaçlı olduğunu savunurken, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini ifade ediyor.

CEZASI BELLİ OLACAK

Savcılık, Murat Övüç’ün “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Övüç’ün yargılanması, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.