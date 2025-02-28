Mehmet Akif Ersoy’un Nobel Önerisi

İMARLI’DAN YÜKSELEN ÇAĞRI

İmralı’dan gelen “PKK kendini lağvetsin, silahlar sussun” ifadeleri, siyasette önemli bir etki yaratarak gündemi sarstı. Bu gelişmeyi değerlendiren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yaptığı bir öneri ile dikkatleri üzerine çekti. Habertürk Ana Haber’de yaptığı konuşmada, heyecanını artırdı ve Dışişleri Bakanı Devlet Bahçeli’nin daha önce Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyı anımsattı.

BÜYÜK ADIM VE NOBEL ÖDÜLÜ ÖNERİSİ

Ersoy, Bahçeli’nin “Örgütü tasfiye etsin, terörü bitirsin” yönündeki çağrısını hatırlatarak, “Bu büyük adımı Bahçeli attı, risk aldı ve birleşme yolunu açtı! Neden Nobel Barış Ödülü ona verilmesin?” şeklinde bir soruyla tartışmaları körükledi. Ayrıca, bu çağrının Türkiye sınırlarını aşarak dünya genelinde yankı bulması gerektiğine dikkat çekti. “MHP’liler bile şaşırdı ama bu tarihi bir hamle! Uluslararası boyutta konuşulmalı!” dedi.

GÖZLER ÇAĞRILARDA

Şimdi tüm gözler, Öcalan’ın mesajının Kandil’de nasıl bir tepki alacağına ve Mehmet Akif Ersoy’un Nobel önerisinin ciddiye alınıp alınmayacağına çevrilmiş durumda. Bu süreç, iç ve dış politikada dikkatle takip ediliyor.