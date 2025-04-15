“Mehmet Ali Erbil’e Hapis Cezası!”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ilk olarak “ev hapsi” adli kontrol kararı verilmiş, ancak sonrasında bu karar kaldırılmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL’İN DURUŞMASI

Mehmet Ali Erbil, şubat ayında İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada yapılan kimlik tespitinde Erbil, tiyatro oyuncusu olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin lira olduğunu belirtmişti. Duruşma savcısı, sanığın iddianamedeki suçtan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA SONUCU

Yasadışı bahise teşvik davasında Mehmet Ali Erbil için karar açıklandı. Erbil’e 10 ay hapis cezası verildiği ve buna ek olarak 1000 TL adli para cezası uygulandığı bildirildi. Ancak hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.