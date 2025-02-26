Mehmet Ali Erbil’e Hapis Cezası İsteniyor

İstanbul 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’İNDE GÖRÜLEN DAVADA

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, Mehmet Ali Erbil’in “yasa dışı bahis reklamına teşvik” suçlamasıyla 1-3 yıl hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istemiyle karşı karşıya kaldığı bildiriliyor. Savcının, Erbil’in “kasten suç işlediği” iddiasını öne çıkardığı belirtilirken, sanık avukatları da savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Duruşmanın 11 Mart’a ertelendiği öğrenildi.

MALTA’DA YAŞANAN OLAYLAR

Erbil, Malta’daki olayları mahkemede şu şekilde aktardı: “Serdar Ortaç’la birlikte otel açılışı için davet edildik. Canlı yayın denilerek yasa dışı bahis reklamı yapılan bir ortama sokulmaya çalışıldık. Durumu anlayınca kaçmak istedik ama uçak bileti bulamadık. Koskoca profesörler bile aldatılıyor, bizim basiretimiz bağlandı!” Sanatçı Serdar Ortaç ise duruşmada, “Yemekteyken bir anda röportaj yapıldı. Mekânın kumar reklamına dönüştüğünü görünce şok olduk. Erbil’le birlikte Malta’dan hemen ayrıldık” diyerek Erbil’in savunmasına destek verdi.

SUÇLAMALARA YANIT

Kimlik tespiti sırasında “tiyatro sanatçısı” olduğunu vurgulayan Erbil, aylık gelirini 300-400 bin lira olarak beyan etti. Savunmasında, “Böyle yüz kızartıcı bir suçla anılmaktan utanç duyuyorum” ifadelerine yer verdi. Savcı, Erbil’in kasti bir suç işlediğini ileri sürse de sanık avukatları “Aldatıldılar, bilerek katılmadılar” diyerek bu iddiaya karşı çıkıyor. Mahkeme, savunma için tanınan sürenin ardından 11 Mart’ta tekrar toplanacak. Erbil’in hapis cezası alıp almayacağı, Türkiye’nin gündeminde büyük bir yer edinecek gibi görünüyor.