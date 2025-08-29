Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

MEHMET ALİ ERBİL’İN NİKAH TÖRENİ

Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile mutlu bir beraberlik yaşayıp evlendi. Çift, dün akşam Yeniköy’deki evinin bahçesinde sade bir nikah töreni düzenledi.

AİLEDEN DESTEKLE KATILIM

Nikah törenine Mehmet Ali Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil’in yanı sıra yakın dostları da katıldı. Aile üyelerinin sevinçleri gözlerden kaçmadı.

Evliliğin en dikkat çeken detaylarından biri ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu. Nikah şahidi olması beklenen Ortaç, uyuyakaldığı için törene katılamadı. Mehmet Ali Erbil bu duruma gösterdiği tepkiyle dikkat çekti ve “Maneviyat yok onda. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız… Ve yalnız kalacak” şeklinde konuştu.