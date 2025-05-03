Mehmet Aslan’ın Paylaşımı Tepkiyle Karşılandı

ÖNDER’İN VEFATI VE TEPKİLER

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle 15 Nisan 2025’te kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde, yoğun bakımda geçirdiği 18 günün ardından 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Önder’in ölümü, siyaset ve sanat camiasında geniş bir acı yarattı.

MEHMET ASLAN’IN PAYLAŞIMI

Önder’in vefatının ardından siyaset dünyasından taziye mesajları hızla geldi. Ancak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Aslan, X hesabından “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak anılmasına gönderme yaparak, Önder’in siyasi kimliğine ve geçmişine atıf yaptığı gerekçesiyle sert eleştirilere neden oldu.

ASLAN’DAN ÖZÜR VE YENİ AÇIKLAMA

Gelen tepkilere yanıt olarak Mehmet Aslan, paylaşımını silerek yeni bir açıklama yaptı. Aslan, “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz” diyerek, hakaret edenlerle “tek tek hesaplaşacağını” ifade etti. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.