“Mehmet Eren’e Veda Töreni Düzenlendi”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Dün sabah saat 09.30 civarında Üniversite Mahallesi’nde bulunan Hakkı Teke Spor Lisesi’nde ortak derste bir olay yaşandı. 11-B sınıfı öğrencisi A.G., bir kız meselesi yüzünden 11-A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak’ı tabanca ile vurdu. Kanlar içinde kalan Mehmet Eren, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi.

OLAYIN GÖRSELİ VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

A.G. gözaltına alındı ve sorgulanmak için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayda kullanılan tabancanın, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru dayısına ait beylik tabancası olduğu öğrenildi. Emniyette susma hakkını kullanan A.G., ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ VE AİLENİN DUYGULARI

Mehmet Eren Parlak, annesi Gamze İçel ve babası Önder Parlak’ın boşanması nedeniyle devlet koruması altında, Karaman Sevgi Evleri’nde kalıyordu. Cenazesi bugün Şehir Mezarlığı’na getirildi. Cenazeye, annesi ve babasının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, sınıf arkadaşları ve diğer vatandaşlar da katıldı. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen anne Gamze İçel, “Kuzum senin yokluğuna nasıl dayanacağım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye katılan diğer sınıf arkadaşları da birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.