Mehmet Şimşek: Enflasyon Düşecek, Türkiye Güçlü Olacak

HÜKÜMET EKONOMİ POLİTİKALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ekonomi yönetimi, önemli çalışmalarına devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC’de ki temasları sırasında “Türkiye güçlü olmaya devam edecek” açıklaması yaptı. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” başlıklı konferansta konuşan Şimşek, Türkiye’nin küresel meydan okumalara karşı avantajlı bir konumda olduğunu belirtti. Dünyada meydana gelen büyük kırılmalar esnasında Türkiye’nin güçlü bir duruş sergileyeceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin özellikle savunma sanayi, inşaat, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve dizi ihracatı gibi hizmet alanlarında küresel rekabet gücüne sahip olduğu üzerinde durdu. Ekonomi alanında Batı ile entegrasyonu önemli bulduklarını da sözlerine ekledi.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

Avrupa Birliği’nin (AB) Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleyerek, Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 200 milyar eurodan 400 milyar euroya ulaşabileceğini söyleyen Şimşek, bunun her iki taraf için önemli kazançlar sağlayacağını ifade etti. “İnanıyorum ki AB ülkeleri gelecekte Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyacaktır” dedi. ABD’nin de Türkiye ile ekonomik iş birliği ve entegrasyona yönelik eğilimde olduğunu belirten Şimşek, bu iş birliğinin üçüncü ülkelerle de gelişebileceğini kaydetti. Geleceğe yönelik dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında hassas olduklarını ifade eden Bakan, Türkiye ve KKTC’nin bu alanda iş birliği yapabileceklerini vurguladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye’nin sürdürülebilir yüksek büyüme hedefinin temelini attıklarını belirtti. Türkiye’nin hem brüt hem de net döviz rezervlerindeki artışa dikkat çeken Şimşek, bu rezervlerin sürekli olarak artmakta olduğunu ifade etti. Türkiye’nin risk priminin ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın azaldığını ifade eden Bakan, ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini belirtti. Çıkan sorunlar için önlemler alacaklarını da ekleyen Şimşek, programın Türkiye’ye önemli kazanımlar sağladığını söyledi. İç ve dış dalgalanmaların, uygulanan programın etkisini sınırlı tuttuğunun altını çizen Şimşek, piyasalardaki türbülansı iyi yönettiklerini vurguladı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, konuşmasında, uyguladıkları program sayesinde enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirtti. “Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek. Temel mallarda enflasyon yüzde 20, genel olarak ise yüzde 31 düştü. Manşet enflasyon yüzde 38’e gerilerken, hizmet sektöründeki enflasyon da düşüyor” dedi. 2025 yılında enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirten Şimşek, bu durumun Türkiye’nin daha fazla yatırım yapmasına ve geleceğe daha umutla bakmasına olanak tanıyacağını ifade etti. İç talepteki yavaşlama, düşen petrol fiyatları ve yerli doğal gaz üretimindeki artışla yeşil dönüşümün, dış ticaret açığını azaltabileceğini de sözlerine ekledi.

TERÖR VE EKONOMİK KAZANIMLAR

Bakan Şimşek, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ekonomik kazanımları için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin PKK terörü ile mücadelesinde son 50 yılda harcanan miktarın yaklaşık 1.8 trilyon dolar olduğuna dikkat çeken Şimşek, bu kaynağın ekonomiye yönlendirilmesinin ülkenin refahını artıracağını belirtti. Terörün sona ermesiyle birlikte bölgedeki yer altı kaynaklarının ve genç nüfusun ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Şimşek, özel sektör yatırımlarının da artacağını öngördü.