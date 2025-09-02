Meksika, ABD ile İş Birliği Yapacak

ABD- VENEZUELA GERİLİMİ ARTIYOR

ABD’nin, “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ve denizaltılar göndermesi, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi yükseltiyor. Dışişleri Bakanı Rubio, gerilimin arttığı bu dönemde, 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ve Ekvador’a ziyaret gerçekleştirecek.

Uyuşturucu Kartelleriyle Mücadele Gündemi

Rubio’nun gündeminde, “uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı durmak” gibi konular yer alacak. Axios sitesinde yer alan habere göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik uygulamaları ve tarifeleri değerlendirdi.

İş Birliği Mesajı

Sheinbaum, Meksika’nın en düşük tarife oranına sahip ülke olduğunu ve birçok ülkeyle iş birliği yaptıklarını belirtti. Bununla birlikte, bir ticaret anlaşması aracılığıyla daha iyi şartlara ulaşabileceklerini vurguladı. Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu ağırlayacaklarını ve Washington ile güvenlik alanında iş birliği için bir anlaşmanın sağlanacağını dile getirerek, “Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve boyun eğmeksizin iş birliği olduğunu açıkça belirttik.” dedi.