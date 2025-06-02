Meksika’da Rehabilitasyon Merkezinde Yangın

YANGIN OLAYI VE SONUÇLARI

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın meydana geldi. Yetkililer, dün sabah gerçekleşen yangında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Guanajuato savcılığı, yangının sebebini belirlemek amacıyla uzman ekiplerin olay yeri incelemesi yaptığını ve tanıklarla görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

KİLİTLİ TUTULMA İDDİALARI

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin aileleri için destek sağladıklarını belirtti. Ayrıca, cenaze masraflarının karşılanacağı da açıklandı. Bunun yanı sıra Meksika medyası, yangında hayatını kaybedenlerin rehabilitasyon merkezinde kilitli tutulduğu yönünde iddialara yer verdi.