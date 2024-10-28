“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

FERRARİ TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİ

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 20. yarışı olan Meksika Grand Prix’sini Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Yarış, başkent Meksiko’daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde gerçekleştirildi ve toplamda 71 turdan oluştu.

PODYUMDAKİ DİĞER İSİMLER

Carlos Sainz, yarışı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluk için önemli bir adım attı. Onun ardından ikinci sırada Büyük Britanyalı pilot Lando Norris, üçüncü sırada ise Monakolu Charles Leclerc yer aldı. Bu sonuçlarla birlikte 2023 sezonundaki hareketli mücadelenin devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi.