“Meksika Körfezi, Amerika Körfezi Olamaz!”

DAVA AÇILDIĞI AÇIKLANDI

Meksika’nın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi dolayısıyla dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da gerçekleşen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google’ı daha önce uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.

DAVA SÜRECİNİN DETAYLARI

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” dedi. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, sürecin titizlikle takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Sheinbaum, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

TRUMP’IN KARARNAMASI VE GOOGLE’IN ADIMLARI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi talimatını vermişti. Google, bu talimata uyarak 11 Şubat 2025’te harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini açıkladı. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.