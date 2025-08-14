Melania Trump, Hunter Biden’a Dava Açabilir

MEKANİK HUKUKİ SÜREÇLERYİ HIZLANDIRACAK İDDİALAR

ABD First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar sonrası hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın “Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı” yönündeki ifadesini ‘asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı’ olarak niteliyor.

TAZMİNAT MİKTARI 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Biden, bu iddiaları bu ayın başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda dile getirdi. Biden, röportajında “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Melania Trump’ın avukatları, bu iddiaların derhal geri çekilmesini ve özür dilenmesini talep ederken, aksi durumda 1 milyar dolardan fazla tazminat isteğiyle dava açacaklarını belirtti. Avukatlar, bu iddiaların The Daily Beast’te yayımlanan ve sonradan geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu habere Melania Trump’ın hukuk ekibinin itirazı sonucu kaldırıldığını aktardı.

The Daily Beast, haberi geri çekerek “konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için” özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens ise “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu. Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği partide tanıştığını daha önce Harper’s Bazaar’a anlatmıştı. Epstein ile tanıştırıldığına dair ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.

EPSTEİN İLE İLİŞKİLERİ TARİHSEL OLARAK BELİRLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonlarından 2000’lerin başına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve benzer zengin elit çevrelerde yer almışlardı. Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan 2019 yılında New York’ta hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein için 2002’de verdiği bir röportajda ‘harika bir adam’ olarak tanımlamış, kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının ‘genç tarafta’ olduğunu ima etmişti.