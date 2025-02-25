Melek Saçlı Çikolata Sosyal Medyada Trend Oldu

YENİ TREND: MELEK SAÇLI ÇİKOLATA

Dubai çikolatasından sonra TikTok üzerinde popülerlik kazanan heyecan verici bir diğer trend ise melek saçlı çikolata. “Dubai çikolatası”, antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle bezenmiş bir lezzet. Ancak melek saçlı çikolatanın içerisindeki malzeme, adını pişmaniye benzeri tel saçı andıran içeriğinden alıyor.

İÇERİĞİNDE AROMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Melek saçlı çikolatanın içinde fıstık kreması bulunsa da, Türk pişmaniyesi, vanilya, nar ve ahududu aromalarının etkisi daha belirgin. Farklı lezzet kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor ve çikolata severler için yeni bir deneyim sunuyor.

YÜKSEK FİYAT, DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BİR KONU

Mevcut trend atıştırmalıklar arasında melek saçlı çikolata oldukça popülerleşmiş olsa da, erişilebilirliği konusunda bazı engeller mevcut. Her yeni lezzet gibi bunun da yüksek bir fiyatı var. Bir kalıp melek saçı, 19 euroya satın alınabiliyor. Kargo ve nakliye masrafları eklendiğinde, 185 gramlık pembe cazibe neredeyse 30 euroya mal oluyor.