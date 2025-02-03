Melisa Sözen İfade Verdi: Propaganda İddiası

MELODYASI FONKSİYONEL ARAŞTIRMALARLA GÜNDEME GELİYOR

Oyuncu Melisa Sözen, 2016 yılında rol aldığı bir dizide terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giymesi sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ifade verdi. Sözen hakkında herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı bilgisi paylaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözen’in 2016’da Fransa’da gerçekleştirdiği dizide yer alan kıyafetle ilgili bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, Sözen yurt dışından Türkiye’ye döndüğünde, emniyet güçlerine ifade verdi.

SAVUNMA: EYLEMİM AMACIM DIŞINDAYDI

Melisa Sözen, emniyetteki ifadesinde, “Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben ‘ajan’ rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye’de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim” diyerek savunma yaptı. Bu açıklamalarıyla birlikte olayın arka planını aydınlatmaya çalıştı.