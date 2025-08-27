Meloni, Gazze’deki Saldırıyı Kınadı

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI VE KAYIPLAR

İsrail ordusu, 25 Ağustos sabahında Gazze’nin güney bölgesinde yer alan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne iki arka arkaya saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te çalışan Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

Saldırıları üstlenen İsrail ordusu, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada “gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını” öne sürdü. Ancak bu durum, yaşanan kayıplar ve dünya kamuoyundaki tepkilerin artmasına engel olamadı.

İTALYA BAŞBAKANI’NDAN TEPKİ GELDİ

Dünya genelinden birçok tepki ile karşılaşan bu saldırıya yönelik İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rimini kentindeki bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Meloni, “Gazetecilerin öldürülmesini, basının özgürlüğüne ve savaşın trajedisini anlatmak için hayatını tehlikeye atanlara karşı düzenlenen bu kabul edilemez saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in “aşırıya kaçan” davranışları karşısında sessiz kalamayacaklarını dile getirerek ateşkese varılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.