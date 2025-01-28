Meloni ve Kabinesi Hakkında Soruşturma Açıldı

MELONİ VE KABİNE ÜYELERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki bazı isimler hakkında soruşturma süreci başladı. İtalya’daki savcılar, Meloni ile birlikte Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano’yu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem’in İtalya’da gözaltına alınıp serbest bırakılması nedeniyle soruşturmakta.

MELONİ’DEN KESİN CEVAP: ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİM

Meloni, kendisine yöneltilen suça yardım etme ve kamu fonlarını kötüye kullanma iddialarıyla ilgili olarak, “Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya’nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum” ifadelerini kullandı.

UCM’DEN İTALYA HÜKÜMETİNE AÇIKLAMA TALEBİ

Soruşturma, geçen hafta insanlığa karşı suç işlediği iddialarıyla UCM’nin tutuklama emri uyarınca Torino’da gözaltına alınan Njeem’in serbest bırakılması ve daha sonra Libya’ya geri gönderilmesi üzerine başlatıldı. Bu durumla ilgili olarak avukat Luigi Li Gotti’nin şikayette bulunduğu tahmin ediliyor. UCM, İtalya hükümetinden konuyla ilgili kendisine danışılmadığını belirterek açıklama talep etti. Meloni, ayrıca söz konusu soruşturmanın Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında 2019 yılında göçmenleri kurtaran bir yardım gemisinin Sicilya’da günlerce denizde bekletilmesiyle ilgili aynı savcı tarafından yürütüldüğünü de aktardı. Bu davadan Salvini, geçtiğimiz ay beraat etti. Salvini, Ağustos 2019’da Akdeniz’de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran Open Arms yardım gemisinin İtalya’daki limana demirlemesine izin vermemişti.