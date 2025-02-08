More
Gündem

Meme Kanserine Yeni Tedavi Araştırmaları Başladı

meme-kanserine-yeni-tedavi-arastirmalari-basladi

Meme Kanseri ve Tedavi Yöntemleri Hakkında

Meme kanseri, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türleri arasında yer alıyor ve ciddi bir sağlık problemi oluşturuyor. Neoadjuvan kemoterapi, bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntem olup, tümörlerin küçültülmesi ve cerrahi müdahale öncesi hazırlık sağlanması amacı taşıyor. Ancak bu tedavi, her hasta üzerinde aynı etkiyi göstermiyor. Bazı hastalar, tedaviye direnç geliştirebiliyor, bu da tedavi sürecini zorlaştırıyor.

Yenilikçi Çalışmalar Başlatıldı

Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi’nden yedi bilim insanı, kemoterapiye dirençli meme kanseri vakalarına yönelik daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma yapma kararı aldı. Araştırma, Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha’nın girişimi ile başladı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü” çerçevesinde mali destek aldı. Dr. Abuaisha, “Direncin sebeplerini araştırıyoruz” dedi.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Eskihellaç Transferini Duyurdu

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettiğini duyurdu ve anlaşmanın mali detaylarını da paylaştı.
Gündem

Rtük Başkanı Şahin: Tarafsızlığa Uymayanlara Yaptırım

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tarafsızlığın ihlal edilmesinin gazetecilik ilkelerine zarar verdiğini belirtti ve bu ihlallere yüksek ceza uygulanacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.