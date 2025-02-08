Meme Kanserine Yeni Tedavi Araştırmaları Başladı

Meme Kanseri ve Tedavi Yöntemleri Hakkında

Meme kanseri, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türleri arasında yer alıyor ve ciddi bir sağlık problemi oluşturuyor. Neoadjuvan kemoterapi, bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntem olup, tümörlerin küçültülmesi ve cerrahi müdahale öncesi hazırlık sağlanması amacı taşıyor. Ancak bu tedavi, her hasta üzerinde aynı etkiyi göstermiyor. Bazı hastalar, tedaviye direnç geliştirebiliyor, bu da tedavi sürecini zorlaştırıyor.

Yenilikçi Çalışmalar Başlatıldı

Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi’nden yedi bilim insanı, kemoterapiye dirençli meme kanseri vakalarına yönelik daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmek için genetik araştırma yapma kararı aldı. Araştırma, Biruni Üniversitesi’nden Dr. Asmaa Abuaisha’nın girişimi ile başladı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı İş Birliği Protokolü” çerçevesinde mali destek aldı. Dr. Abuaisha, “Direncin sebeplerini araştırıyoruz” dedi.