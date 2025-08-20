Memur Anlaşamadı, Bakan Açıklama Yaptı

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDEN UZLAŞMA ÇIKMADI

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma süresinin sona ermesiyle süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

HİZMET KOLLARINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bakan Işıkhan, açıklamalarında, “Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün süren bu çalışmalarımızda iki perspektifte ilerledik” şeklinde konuştu. Işıkhan, “Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarımızda büyük oranda anlaşma sağladık” dedi.

369 MADDEDE UZLAŞMA SAĞLANDI

Oransal zam konusunda kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na ait olacağını belirten Bakan, “Oransal zam dışındaki kısımlarda çok büyük başarılara imza attık” ifadesini kullandı. Ayrıca, 4.2 milyon memuru ilgilendiren mali ve sosyal haklarla ilgili toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandığını vurguladı.

HİZMET KOLLARINA YAPILAN KAZANIMLAR

Işıkhan, bazı fazla çalışma saatlerinde yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildiğini de belirtti. Toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım elde ettiklerini ifade etti. “Bu 80 milyarı hizmet kollarına harcadığımızı belirtmek istiyorum” dedi.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Bakan Işıkhan, Türkiye yüzyılına yakışan bir süreç yönettiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları, ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerini sarf etti.