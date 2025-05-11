Memur Olmak İçin 35 Yaş Sınırı

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, çalışmalarına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’deki değişiklik önerilerini ele alacak.

MEMURLUK İÇİN YAŞ SINIRI GÜNDEME GELİYOR

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan diğer kamu kurumları, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe yönelik yapılacak alımlarda, özel yarışma sınavına tabi olunması şartıyla 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ YENİ YAPILANDIRMAYA GİDİYOR

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT’YE BEDELSİZ TAHSİS İMKANI

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, TRT’nin görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz tahsis edilebilecek.

KOMİSYONLAR TOPLANACAK

İhtisas ve araştırma komisyonları, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni inceleyecek. Bu teklife göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili işlemler ve Hac ve Umre Hesabından yapılan tüm harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerekli durumlarda Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini ilgili talepler üzerine ya da resen inceleyecek ya da incelettirecek.

YENİ DÜZENLEMELER UYGULANACAK

Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif hale getirilecek tebligata esas KEP kullanmaları zorunluluğu getirilecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, her 3 ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı sayılacak ve haczedilemeyecek. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangın olayıyla ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek.

KİT KOMİSYONU DUFLEKLERİ GÖRÜŞECEK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını tartışmaya devam edecek. Komisyon, bu hafta toplantılarında Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş (TÜNAŞ), Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş (NÜTED A.Ş), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ile Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşlarının bilanço ve netice hesaplarını ele alacak. Dilekçe Komisyonu, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararlarını değerlenmek üzere inceleyecek. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer alacak konuları değerlendirecek ve önerileri alacak.

PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.