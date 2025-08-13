Memur-Sen, Eylem Planını Duyurdu

TAAHHÜTLER VE TEKLİFLER ÜZERİNE TEPKİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için kamu görevlisi ve emeklilerine zam önerisinde bulundu. Bu öneri, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 şeklinde açıklandı. Ancak, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz” diyerek bu teklife karşı çıkarak, zammın yetersiz olduğunu belirtti.

Ali Yalçın’ın ifadesine göre, bu zam teklifi ücret adaletsizliğini gidermiyor. “Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor” şeklinde konuştu. Bu tartışmaların ardından, Memur-Sen bir toplantı düzenleyerek eylem planını duyurdu. Sendika, 81 ilde eylem yapma kararı aldı ve 15 Ağustos’ta hükümetten gelecek ikinci zam teklifinin de yetersiz olması durumunda, 18 Ağustos’ta iş bırakma ve Ankara’da büyük bir miting gerçekleştirme niyetinde.

ZAM TEKLİFİNİN YETERSİZLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, hükümetin önerdiği 2026 için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 için yüzde 4 + yüzde 4’lük zam teklifinin geçmiş kayıpları telafi etmekten ve gelecekteki kaygıları önlemekten uzak olduğu vurgulandı. Teklifin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz” vaadini yerine getirmediği ifade edildi. Ayrıca, “Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır” denilerek, hükümetin uzlaşmaz bir tutum sergilediğinin altı çizildi.