Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ VE SENDİKALARIN TEPKİLERİ

Hükümet, memurlar ve memur emeklileri için 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yine yüzde 4 oranında artış teklif etmişti. Ancak, konfederasyonlar bu teklifi reddetti. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylığında bin lira artış önerdi. Bu teklifi de kabul etmeyen konfederasyonlar, bugün iş bırakma ve miting yapma planlarını açıkladı.

EYLEMLERİN YERLERİ VE KATILIMCILAR

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini protesto etmek amacıyla iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na doğru yürüyüş düzenleyecek. Aynı şekilde, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Bununla birlikte, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri ise Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.

KAMU ÇALIŞANLARINDAN EYLEM PLANI

KESK, iş bırakma eylemi gerçekleştirecek ve 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüme planları yapıyor. Tüm bu eylemler, hükümetin verdiği zam teklifine karşı gerçekleştirilecek ve kamu çalışanlarının haklarının savunulması amacıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.