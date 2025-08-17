Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

HÜKÜMETİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Hükümet, ilk toplantının ardından memur ve memur emeklisine 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 oranında artış teklif etmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifi reddetti. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1000 liralık bir artış önerdi. Bu teklifi de kabul etmeyen konfederasyonlar, bugün iş bırakma ve miting yapma planlarını açıkladı.

MEMUR-SEN ANADOLU MEYDANI’NA YÜRÜYECEK

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini protesto etmek için iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirecek. Bu eylem, hükümetin zam teklifine duyulan tepkiyi ifade etmek amacıyla gerçekleştirilecek.

KAMU-SEN BASKI AÇIKLAMASI YAPACAK

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri ise, hükümetin yaptığı zam teklifini protesto etmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek. Eylem, kamu çalışanlarının hakları için daha etkili bir ses oluşturmayı hedefliyor.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ BAKANLIĞA YÜRÜYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de, hükümetin zam teklifine karşı duruş sergilemek amacıyla Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş düzenleyecek. Bu eylem, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirmek için gerçekleştiriliyor.

KESK EYLEM YAPACAK

KESK, iş bırakma eylemi düzenleyecek ve 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapacak. Bu eylemler, kamu çalışanlarının hakları için bir araya gelmelerini ve taleplerini duyurmalarını sağlıyor.