Memurlar İş Bırakma Planı Duyurdu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ

Hükümet, ilk toplantısında memur ve memur emeklisine 2026’ın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında da yüzde 4 oranında artış teklif etmişti. Ancak konfederasyonlar bu teklifi reddetti. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban maaşına 1000 lira artış teklif etti. Bu öneriyi de kabul etmeyen konfederasyonlar, iş bırakma eylemi ve miting organize etme kararlarını açıkladı.

PROTESTO EYLEMLERİ BAŞLIYOR

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin önerdiği zam teklifini protesto etmek amacıyla iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na doğru yola çıkacak. Ayrıca, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri ise Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.

KESK’İN EYLEM PLANLARI

KESK, 18 Ağustos 2025 tarihinde iş bırakma eylemi düzenleyecek. Eylem öncesinde Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Bu eylem, memurların haklarını savunmak adına organize edilen geniş çaplı bir aktivitenin parçası olarak dikkat çekiyor.