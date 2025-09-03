Memurlar ve emekliler Ocak’ı bekliyor

MEMURLAR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ OCAK ZAMMINDA

Memur ve emekliler, Ocak zammına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler, maaş artışlarının temeli oluyor. Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak belirlendi. Temmuz ayındaki enflasyon ise yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme çerçevesinde 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında ise yüzde 5 ve ikinci yarısında yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak bu oranların üzerine enflasyon farkı da eklenecek, bu da maaş artışlarını daha da artıracak.

İKİ AYLIK ZAM ORANI HESAPLANDI

TÜİK’in Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerine göre, memur ve emekliler toplamda yüzde 10,09 oranında zammı şimdiden kazanmış durumdalar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu veriler kesinleşmemiş olsa da, maaş zammının güçlü bir ön göstergesi niteliği taşıyor.

KESİN ZAM İÇİN YIL SONU VERİLERİ BEKLENİYOR

Mevcut oranlar, iki aylık enflasyona dayandığı için net tabloyu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayında kesin zam oranı ortaya çıkacak. Bu nedenle, milyonlarca emekli ve memurun gözü yıl sonu verilerinde olacak.

MAAŞ ARTIŞLARI NET BİR ŞEKİLDE BELİRLECEK

Toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alındığında, memur ve emekliler Ocak ayında kayda değer bir zam alacak. Şu anda veriler umut verici gözüküyor, ancak kesin rakamlar yıl sonunda kesinleşecek.