Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Kamu çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi için önemli bir adım atıldı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi ile birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda köklü değişiklikler yapılması planlanıyor. Teklifin amacı, memurların artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında düşen alım güçlerini desteklemek olarak belirlendi.

SOSYAL REFAH VE DİNLENME HAKKINA DİKKAT

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlü memurların yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle Anayasa’da güvence altına alınan “dinlenme hakkını” fiilen kullanamadıkları vurgulandı. Gerekçede, “Artan yaşam maliyetleri ve sosyal giderler karşısında memurların tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Yılda iki kez verilecek bu ikramiye; memurların motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

DÜZENLEME KAPSAMINDA NELER VAR?

Komisyona sevk edilen teklif, ikramiyelerin ödeme takvimi ve vergi muafiyetleriyle alakalı net sınırlar belirliyor. Her bir ikramiye, ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında olacak. Ödemelerin her yıl Haziran ve Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A (kadrolu) ve 4/B (sözleşmeli) hükümleri doğrultusunda istihdam edilen tüm kamu görevlilerini kapsayacak. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmayacak, haczedilemeyecek ve sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecek.