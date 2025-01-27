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Menajer Ayşe Barım Adliyeye Sevk Edildi

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SORUŞTURMA SONRASI İŞLEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim’deki Gezi Parkı ile ilgili olaylara katıldığına dair yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Barım’ın, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYEDEN GÖRÜŞME

Sağlık kontrolünden geçen Barım, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Olay sonrası yapılacak işlemler ve alınacak ifadelerle ilgili süreç devam ediyor.

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İran’ın Yeni İHA’sı: Gazze Tanıtıldı

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nca geliştirilen "Gazze" adlı yeni İHA’sını tanıttı. Bu İHA, ülkenin en ağır insansız hava aracı olarak kabul ediliyor.
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Aracı Kurumların En Fazla Aldığı Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 14:21'de yüzde 0,89 değer kaybederek 10.014 puanda işlem görüyor. Yatırımcılar, en çok işlem yapan aracı kurumların hisse tercihlerine odaklanıyor.

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