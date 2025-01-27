Menajer Ayşe Barım Adliyeye Sevk Edildi

SORUŞTURMA SONRASI İŞLEMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taksim’deki Gezi Parkı ile ilgili olaylara katıldığına dair yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar sebebiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Barım’ın, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sona erdi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİYEDEN GÖRÜŞME

Sağlık kontrolünden geçen Barım, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Olay sonrası yapılacak işlemler ve alınacak ifadelerle ilgili süreç devam ediyor.