Menajer Gardi’den Al Hilal İddiasına Yalanlama

OSIMHEN’İN TRANSFER GÜNDEMİ

Victor Osimhen’in sezon sonunda Napoli’ye döneceği ve kariyerine nerede devam edeceği, transfer piyasasında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Son dönemlerde ortaya çıkan bir iddiaya göre, Suudi Arabistan’ın öne çıkan kulübü Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Bazı kaynaklar, Osimhen’in bu transfer için anlaşmaya yaklaşmış olabileceğini bildirdi.

MENAJERDEN YALANLAMA

Ancak bu iddialar, Osimhen’i Galatasaray’a getiren menajer George Gardi tarafından yalanlandı. Gardi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, “Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul’da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi” şeklinde ifadeler kullandı.

ISTANBUL SEVGİSİ

Gardi, Osimhen’in İstanbul’daki yaşamıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. “İstanbul’a gelen ilk örnek o değil. Herkes, bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı” dedi.

GELECEK HAKKINDAKİ BEKLENTİLER

“Osimhen’in geleceği hakkında söylenti bol” ifadesini kullanan Gardi, “Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda” açıklamasını yaptı. Gardi, Osimhen’in tüm dikkatini Galatasaray’daki performansına verdiğini ve transfer konularını şimdilik bir kenara bırakma niyetinde olduğunu belirtti.