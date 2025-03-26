Menajer Gardi’den Net Yalanlama Açıklaması

TRANSFER PİYASASINDAKI HAREKETLİLİK

Sezon sonunda Napoli’ye dönecek olan Victor Osimhen’in kariyerine nerede devam edeceği, transfer piyasasının en fazla tartışılan konularından biri haline geldi. Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, Suudi Arabistan’ın önde gelen ekibi Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus’un yönetiminde Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bazı kaynaklar, Osimhen’in bu transfer için anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

MENAJERDEN AÇIKLAMA

Ancak menajer George Gardi, Galatasaray’a transferinde önemli rol oynayan isim olarak bu iddiaları yalanladı. İtalyan basınına konuşan Gardi, Al Hilal iddialarını kesin bir dille reddetti: “Ne daha önce ne de şimdi hiçbir müzakere olmadı. Oyuncu söz vermişti: İstanbul’da tüm sezon kalacaktı ve sözünü tuttu. Hiçbir zaman herhangi bir çıkar düşünmedi.”

OSIMHEN’İN İSTANBUL YORUMU

Menajer Gardi, Osimhen’in İstanbul’daki yaşamı hakkında da dikkat çekici açıklamalar yaptı: “İstanbul’a gelen ilk örnek o değil. Herkes, bu büyük oyuncuların beklentilerini karşılayan bu şehirden övgüyle bahsetti. Osimhen etrafındaki her şeyi seviyor ve bu gerçeğe mükemmel bir şekilde uyum sağladı.”

GELECEK İÇİN BELİRSİZLİK

“Osimhen’in geleceği hakkında söylenti bol” diyenlere Gardi’nin cevabı ise şu oldu: “Oyuncu buna daha sonra karar verecek. Şu an bu sezon fark yaratmaya odaklanmış durumda.” Gardi, Osimhen’in dikkatini Galatasaray’daki performansına verdiğini ve transfer konuşmalarını şu an için rafa kaldırdığını vurguladı.